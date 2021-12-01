Москва, 1 декабря, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Отменить для российских военнослужащих систему QR-код о вакцинации от COVID-19 предлагает Минобороны РФ, пишут 1 декабря «Известия».

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

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Предлагается сделать так, чтобы военному достаточно было предъявить сертификат о прививке, а также подтверждающие личность и статус военнослужащего документы. Такие же меры предлагается ввести для военных пенсионеров.

Это связано с тем, что личные данные военных не должны поступать в единые государственные базы данных. Издание также приводит мнение о том, что не у всех военных есть смартфоны.

Минобороны РФ уже подготовило соответствующий проект постановления.