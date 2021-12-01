Приштина, Сербия, 1 декабря, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Правительство Косово одобрило новый пакет мер по борьбе с коронавирусом, который вступит в силу 6 декабря.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с полуночи до 5 утра действует комендантский час, работа предприятий общепита ограничена временем с 5 утра до 23:00. Вход в ресторан и магазины, а также в общественный транспорт разрешен только по предъявлении сертификата о вакцинации.

Вход в закрытые помещения без масок запрещен. По-прежнему не работают ночные клубы, запрещено проведение концертов, фестивалей, экскурсий, паломнических поездок, свадеб, семейных празднеств. На похороны разрешено приходить только родственникам покойных.