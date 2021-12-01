Белград, 1 декабря, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность российскому лидеру Владимира Путина за помощь его стране в самые тяжелые минуты. Об этом он заявил 1 декабря.

Duma.gov.ru Александр Вучич

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Он также поблагодарил российскую сторону за «честь принять участие в конференции на тему «Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение».

«Большое спасибо президенту Путину, который всегда был рядом с Сербией и сербским народом, когда это было труднее всего. Да здравствует сербско-русская дружба!» — написал глава Сербии в Instagram.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с сербским коллегой Александром Вучичем. На встрече глава Российского государства отметил, что Россия и Сербия продолжают укреплять тесное взаимодействие не только на политическом и экономическом, но и культурном уровне. Он также поблагодарил Вучича за поддержку русского языка в сербских школах.