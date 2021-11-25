Сочи, Краснодарский край, 25 ноября 2021, 15:16 — REGNUM Россия и Сербия продолжают укреплять тесное взаимодействие. Об этом 25 ноября заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем.
«У нас развиваются отношения по линии правительства. Мы ожидаем в декабре приезд председателя вашего правительства в Москву. Межправкомиссия работает регулярно», — заявил Путин.
Он отметил, что отношения России и Сербии развиваются не только на политическом и экономическом, но и культурном уровне.
«Мы благодарны за поддержку русского языка в сербских школах», — указал он.