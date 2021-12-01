Москва, , 14:10 — REGNUM В ноябре рубль растерял рост прошлых месяцев и опустился до уровней лета текущего года: по отношению к доллару россиянин» упал на 3,7%, доллар в конце месяца завершил торги выше 74 рублей, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По отношению к евро рубль в ноябре тоже упал, но поменьше, на 1,1%, евро завершил ноябрь в коридоре 83−84 руб. Но главным провалом, а точнее, обвалом месяца стали цены на нефть: так, цена сорта Brent в ноябре рухнула на 17%, провалившись ниже $70 за баррель.

Главной причиной обвалов стало распространение в мире нового штамма коронавируса «Омикрон». А чего же после столь неудачного ноября можно ожидать от курса рубля в декабре?

2 декабря важным драйвером для рынка нефти и курса рубля станет очередная встреча министров стран-участниц ОПЕК+. По плану министры должны одобрить очередное увеличение добычи в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки.

Но в связи с таким мощным обвалом цен на нефть, которого не было со времён печально известного марта 2020 года, возможны и другие варианты развития событий — например, временный отказ от увеличения добычи.

Если ОПЕК+ на встрече решит придерживаться первоначального плана и ничего не менять, на нефтяной рынок это событие повлияет негативно, так как рынок опасается падения спроса на фоне новой волны пандемии, но пауза в увеличении добычи может стать драйвером роста цен на нефть.

15 декабря ФРС США объявит решение по коридору процентных ставок. Скорее всего, комитет по открытым рынкам ФРС сохранит коридор ставок на уровне в 0−0,25%.

Более важными будут сопроводительные комментарии ФРС и заявления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. Ужесточение монетарной политики в США, которое началось в ноябре и намёки на повышение процентных ставок в следующем году может укрепить доллар.

17 декабря своё решение по ключевой процентной ставке объявит Банк России. Ождается, что регулятор повысит ключевую ставку как минимум на 0,5−1 процентный пункт. Повышение ключевой ставки будет способно поддержать курс рубля, чем более значительным будет повышение, тем сильнее сможет укрепиться рубль и противостоять натиску доллара.

На курсы валют в декабре по-прежнему продолжат влиять новости о распространении штамма «Омикрон» и, соответственно, о развитии в мире новой волны пандемии. Влияние этих событий будет тем сильнее, чем больше новая волна затронет Россию.

По прогнозам, в декабре курс доллара к рублю в рамках 72−76 рублей, а курс евро к рублю в интервале 82−86 рублей», — дала прогноз эксперт.

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