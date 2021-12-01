Москва, 1 декабря, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 1 декабря, по состоянию на 15:05 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,29%, до 73,85 рубля. Евро почти синхронно теряет 0,31%, отступая до 83,64 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Мировые рынки постепенно оправляются от панических настроений, посеянных появлением нового штамма коронавируса.

Несмотря на то, что пока нет достоверной информации о том, что «Омикрон» не более заразен и смертоносен, чем предыдущие версии, а производители вакцин, кроме «Спутника V», не проявляют большого оптимизма по разработке бустеров против нового штамма, сегодня большинство фондовых рынков, и в том числе российский, торгуется в плюсе.

Последнему, в частности, способствует опубликованная накануне Газпромом рекордная отчетность за девять месяцев — уже сейчас прибыль компании больше, чем годовые результаты за всю её историю.

Дополнительно рубль поддерживают результаты очередного размещения ОФЗ Минфином, прошедшего с более чем двойным превышением спроса над предложением.

Также позитивно на котировках рубля сказывается ситуация на сырьевых рынках, где практически по всем ключевым позициям наблюдается уверенный рост.

В то же время опасения ужесточения монетарной политики ФРС США продолжают давить на рынки, и плохая статистика по инфляции, равно как и слишком хорошая по рынку труда и экономической активности способна эти опасения усилить.

Пока же рубль продолжит медленное восстановление к основным валютам», — пояснил эксперт.

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