Москва, 1 декабря, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Церемония прощания с певцом и композитором Александром Градским завершилась в театре «Градский холл» в Москве, сообщает 1 декабря корреспондент ИА REGNUM. Могила артиста будет находиться на Ваганьковском кладбище.

Rpo Александр Градский

Почтить память Градского пришли артисты театра, ученики певца и его поклонники. Дети Градского Мария и Даниил поблагодарили участников церемонии.

На гражданской панихиде присутствовали певец Лев Лещенко, певица Пелагея, композитор Алексей Рыбников, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, пианист Сергей Жилин, глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист России Александр Градскийскончался 28 ноября на 73-м году жизни, у него случился инсульт.

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