Москва, , 19:02 — REGNUM О женитьбе советского и российского композитора Александра Градского за месяц до его кончины пишет 29 ноября «МК».

Александр Градский Roman Boldyrev

По данным источника, близкого к семье Градского, он женился на модели Марине Коташенко: у них осталось двое детей. Вдова Градского сможет претендовать на оставшееся имущество на законных основаниях — вопреки слухам о том, что семья якобы остаётся без наследства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Градский скончался 28 ноября от инфаркта мозга. В больницу его положили 26 ноября. Перед этим артист перенёс COVID-19.

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