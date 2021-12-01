Москва, 1 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В поликлиниках Москвы, вопреки рекомендациям Минздрава РФ, отказывают переболевшим новой коронавирусной инфекцией, решившим привиться вакциной «Спутник Лайт». Письма с соответствующими жалобами от москвичей поступают в адрес редакции ИА REGNUM. Пациенты удивлены отказам, учитывая, как активно власти, медики, да и СМИ призывают население вакцинироваться.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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»Хотел сделать сегодня в Москве прививку вакцины «Спутник Лайт» (городская поликлиника) как первую прививку. Переболел в октябре 2020. Не разрешили. Сообщили, что можно только иностранным гражданам, сославшись на Постановление Правительства Москвы 920-ПП от 25.06.2021 «Об отдельных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции». В то же время письмо от 30 октября 2021 г. N 30−4/И/2−17 927 Министерства здравоохранения Российской Федерации разрешает это сделать», — заявил ИА REGNUM москвич.

На самом деле, сложившаяся в Москве ситуация вызывает ряд вопросов. На официальном сайте Минздрава РФ опубликован «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», в котором указано: «Вакцинацию переболевших и повторную вакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата». В числе этих вакцин значится и «Спутник Лайт». Население призывают прививаться, объявляют бойкойт антиваксерам. Так почему же тогда человек, принявший решение привиться, не может сделать это той вакциной, из числа разрешенных и имеющихся в наличии в медучреждении, которую он выбрал?

Ещё один вопрос — о доступности вакцин. Неоднократно власти заявляли о том, что пациент может привиться любой из зарегистрированных вакцин. Так ли это на самом деле? Как неоднократно жаловались москвичи, при первичной вакцинации в государственных поликлиниках доступна лишь двухкомпонентная «Спутник V». «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» до сих пор в дефиците. А вот в платных клиниках Москвы можно привиться и «Спутником Лайт».

Кроме того, на 1 декабря на официальном сайте мэра и правительства Москвы указано, что «Спутником V» можно сделать прививку в 100 центрах вакцинации в городских поликлиниках и в торговых центрах и других общественных местах. «Эпивак» закончилась, запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины. Вакцины «КовиВак» нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России.

Добавим, что о возможности первичной вакцинации «Спутником Лайт» молчит и руководство департамента здравоохранения города Москвы. Ещё 17 ноября ИА REGNUM направило официальный запрос главе департамента Алексею Хрипуну. Однако предусмотренный законом семидневный срок на предоставление ответа прошёл, а вопросы так и остались без ответа. Сегодня, 1 декабря, редакция направила повторный официальный запрос в Депздрав и теперь уже в пресс-службу мэра и правительства Москвы. Надеемся, что чиновники проявят заботу о москвичах и предоставят ответы на вопросы о вакцинации.