Москва, 1 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Предложение Минобороны освободить военнослужащих от использования QR-кодов в общественных местах показывает четкое пониманием министерством проблемы, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Rodina.ru Алексей Журавлёв

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«Поддерживаю инициативу нашего военного ведомства, которое, как всегда, демонстрирует по-военному четкое понимание проблемы и здравый смысл», — отметил Журавлёв в Facebook.

По его убеждению, «правительству и региональным властям следует равняться на Минобороны РФ».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительственные законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах вызвали широкий общественный резонанс. Законопроекты допускают исключения для некоторых категорий граждан.

Минобороны вышло в правительство с инициативой освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, министерство предлагает разрешить им обходиться сертификатом о прививке.