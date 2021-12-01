Москва, 1 декабря, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Ради начала полномасштабного конфликта с Россией Украина может пойти на провокации с человеческими жертвами. Об этом 1 декабря заявил сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Таким образом Киев, по мнению политика, хочет дать Западу возможность вмешаться в конфликт на Донбассе и спровоцировать масштабное противостояние с Россией.

«Какой выход есть у Владимира Зеленского? В данной ситуации ему необходима кровавая провокация, по типу других кровавых провокацией, которые позволяли мировому сообществу, США вписываться в разнообразные подобные ситуации. То есть надо убить какое-то количество людей с украинской стороны — взорвать что-то в Киеве, Харькове», — сказал Прилепин.