Екатеринбург, 1 декабря, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Свердловской области от коронавирусной инфекции скончались еще 33 человека. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На данный момент в COVID-центрах в тяжелом состоянии госпитализировали 726 свердловчан. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 365 граждан. В состоянии средней тяжести находятся 5592 пациента.

За сутки из клиник выписали 489 человек. С начала пандемии выздоровели 157 313 свердловчан, от COVID-19 скончались 8462 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале выявили 704 новых заражения коронавирусом.