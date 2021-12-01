Санкт-Петербург, 1 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге с COVID-19 и пневмонией в больницы поступило 360 пациентов, это на 111 человек больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 1 декабря в региональном оперативном штабе. Повышение суточной госпитализации характерно для понедельника после выходных.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины скорой помощи

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В настоящее время в коронавирусных стационарах Северной столицы находятся 5916 человек, это на 93 человека меньше, чем в предыдущий день. Из стационаров за день выписали 399 человек — на 339 пациентов больше показателя предыдущих суток.

В реанимационных палатах коронавирусных больниц находятся 574 человека (-10 к уровню предыдущих суток). К аппаратам ИВЛ подключены 286 человек (+12).

В городе развернуто 7949 коронавирусных коек, за сутки было свернуто 200 коек, а процент свободных коек сейчас составляет 44,98% от норматива Минздрава России.

Амбулаторное лечение от ковида в Петербурге получает 29 051 человек (-826). На карантине сейчас находится 4152 человека (+111), в обсервации — 52 человека (+1).

В Санкт-Петербурге на 0,1 единицу снизился коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Теперь он составляет 1,35 ед. от норматива Роспотребнадзора. Этот показатель указывает, какое количество людей в среднем заражает один ковид-положительный пациент до его изоляции.

Напомним, за прошедшие сутки в Петербурге выявили 2419 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2769 человек, скончались 59 человек.