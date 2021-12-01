Екатеринбург, 1 декабря, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Свердловскую область поступила самая крупная партия вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщает региональный опертаб.

Пресс-служба администрации Ленобласти Вакцина «Спутник Лайт»

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На склад «Фармации» доставлены 162 тысячи доз вакцины. Сейчас происходит ее равномерное распределение по всей области. Регион получил 2.5 миллиона доз различной вакцины с начала пандемии.

Ранее местные жители жаловались на невозможность привиться вакциной «Спутник Лайт». Ее не было в наличие в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет. Такое решение обусловлено неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе.