Москва, 1 декабря, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Вопрос о том, придёт ли штамм коронавируса «Омикрон» в Россию, не существует — есть лишь вопрос о том, когда он проникнет на территорию страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Вопроса, скажем так, если «Омикрон» придет в Россию, не существует. Существует вопрос, когда он придет в Россию», — сказал Песков.

По его словам, все страны живут в одинаковых условиях пандемии.