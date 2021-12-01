Москва, 1 декабря, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Война на территории Донбасса прекратится лишь в результате внутриукраинских переговоров. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Остановить войну в Донбассе можно только путем переговоров украинцев с украинцами. Это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014-го года», — сказал Песков.

Он напомнил, что война в Донбассе является внутриукраинской, несмотря на попытки представить Россию в качестве участницы боевых действий.