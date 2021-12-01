Песков назвал способ прекращения войны в Донбассе
Москва, 1 декабря, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Война на территории Донбасса прекратится лишь в результате внутриукраинских переговоров. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Донбасс
Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»
«Остановить войну в Донбассе можно только путем переговоров украинцев с украинцами. Это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014-го года», — сказал Песков.
Он напомнил, что война в Донбассе является внутриукраинской, несмотря на попытки представить Россию в качестве участницы боевых действий.