Ростов-на-Дону, 1 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки подтверждено 33 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 19 женщин в возрасте от 47 лет до 91 года и 14 мужчин в возрасте от 49 до 85 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

За весь период пандемии победить COVID-19 не смогли 8762 жителя Ростовской области.