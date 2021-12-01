Ростов-на-Дону, 1 декабря, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 650 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 декабря. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Наибольшее число новых заражений коронавирусом зарегистрировано в Ростове-на-Дону (190), Таганроге (37), Шахтах (34), Волгодонске (27), Новочеркасске (24), Новошахтинске и Красносулинском (по 15) районе, Аксайском и Миллеровском (по 14) районах, Азовском и Неклиновском (по 13) районах. Более 20% носителей коронавируса — пожилые люди, около 9% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 176 194 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 150 620 человек.