Москва, 1 декабря, 2021, 13:34 — ИА Регнум. По своей структуре вакцина от коронавирусной инфекции для несовершеннолетних «Спутник М» не отличается от «Спутник V». Об этом 1 декабря заявил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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«Спутник М» — это то же самое, что вакцина «Спутник V». Это аденовирус, в геном которого встроен ген коронавируса, который отвечает за возникновение иммунитета к этому вирусу. Этот вирус сделан так, что у него ограниченная инфекционность — он не размножается в организме», — сказал Альтштейн.

Вакцина для несовершеннолетних «Спутник М» работает по такому же принципу. Разница лишь в составе — у препарата для подростков и детей будет меньше дозировка.

«Детская вакцина — это то же самое, но в дозе в пять раз меньше — это для подростков. А когда такая вакцина будет разрешена для более маленьких детей — это в 10 раз меньше. Дело в том, что дети более чувствительны к стимулу и более малая доза обеспечивает иммунитет», — отметил профессор.