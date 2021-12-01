Санкт-Петербург, 1 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Ленинградской области 1,4 тыс. пациентов с COVID-19 находятся в стационарах, это 9,79% от общего числа заразившихся коронавирусом жителей региона, которые в настоящий момент проходят лечение. Об этом 1 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

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В областных стационарах развернуто 2079 ковидных коек. Из них свободны 637 коек. Под присмотром врачей проходят лечение 1442 пациента с COVID-19, в том числе 32 из них находятся на аппаратах ИВЛ. Еще 14 735 человек лечатся от коронавируса дома, амбулаторно.

За минувшие сутки в Ленобласти лабораторным путем было подтверждено 375 случаев заражения коронавирусом, что на четыре случая меньше, чем днем ранее. Наибольшее количество новых случаев заражения подтверждено в крупных населённых пунктах региона, таких как Выборг (29), Тихвин (23), Мурино (21), Кириши (20), Всеволожск (17), Гатчина (14), Подпорожье (130, Кингисепп (12), Кудрово, Лодейное Поле (по 11).

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусом заразились 90 846 человек. Из них 71 867 человек выздоровели, в том числе 418 пациентов были выписаны по выздоровлению в последние сутки. Умерло 2802 человека, из них 10 летальных исходов зарегистрировано в последний день осени, что на две смерти больше, чем за день до этого.