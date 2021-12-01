Новосибирск, 1 декабря, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 1 декабря, за прошедшие сутки было зарегистрировано 7975 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

flockine ОРВИ

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Днём ранее, 30 ноября, за сутки было зарегистрированы 1639 обращений из-за ОРВИ.

При этом в регионе выявлено уже 83 134 случая заражения коронавирусом (+402 за сутки), 57 472 пациента полностью выздоровели (+121 за сутки), умерли 3814 человек (+17 за сутки).