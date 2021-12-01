Воронеж, 1 декабря, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Воронежской области подтвержден 741 новый случай заражения коронавирусом, данные статистики за сутки опубликовал 1 декабря региональный оперативный штаб. Сутками ранее было зарегистрировано 742 новых ковид-пациента.

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Всего в Воронежской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 177 995 человек. Выздоровели из этого числа 125 201 пациент, в том числе за последние сутки выписаны 407 человек.

Скончались с начала пандемии 8 907 COVID-пациентов — за сутки показатель увеличился на 55 смертельных исходов. По данным федеральной статистики, в регионе скончались 5 806 человек с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции, за сутки зарегистрировано 39 новых случаев.