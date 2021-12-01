Курск, 1 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Курской области 1 декабря зарегистрировано 307 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе были выявлены 76 тыс. 814 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 63 тыс. 115 пациентов, в том числе 247 — за последние сутки.

Скончались 1802 человека. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. При этом в региональном оперативном штабе сообщают о 1820 летальных случаях.