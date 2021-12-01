Москва, 1 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве выросло на 2757, сообщили 1 декабря в столичном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее в столице выявили 2788 носителей вируса. Суммарное число заражений, согласно данным штаба, составляет 1 949 474.

За сутки госпитализировали 905 человек, на ИВЛ находятся 593 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 32 837.