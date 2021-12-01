Краснодар, 1 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 868 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 104 детей, об этом 1 декабря сообщил региональный оперативный штаб. Это более чем на 300 случаев больше, чем сутками ранее — 30 ноября сообщалось о 524 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Краснодаре коронавирус обнаружили у 350 человек, в Сочи — у 106, в Новороссийске — у 71. В Тимашевском районе 36 заболевших, в Тихорецком — 27, в Ейском — 24. По 19 новых пациентов в Кореновском, Лабинском, Приморско-Ахтарском и Староминском районах. 17 случаев инфицирования зарегистрировали в Славянском районе, по 16 — в Динском и Щербиновском районах, 13 — в Геленджике», — уточняется в сообщении оперштабе.

Общее число заразившихся с начала пандемии в Краснодарском крае достигло 99 456 человек. Выздоровевшими после COVID-19 признаны 74 296 человек, в том числе за сутки выписан 1101 пациент. Скончались с начала пандемии 8945 пациентов, за сутки врачи не сумели спасти 42 человека.

На 1 декабря в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 104 жителя, на ЭКМО — шесть ковид-пациентов.