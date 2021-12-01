Москва, 1 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В настоящее время не идет никакой речи о посредничестве Турции в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом 1 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулировании внутриукраинского конфликта не может идти речи», — сказала она, комментируя заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара готова стать посредником между России и Украиной в решении конфликта в Донбассе.

Также Захарова отметила, что Вооруженные силы Украины стягивают в зону конфликта в Донбассе силы, которых там уже находится в количестве 125 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО придерживается откровенно деструктивной линии в отношении Украины.