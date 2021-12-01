Москва, 1 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. За последние сутки в России скончались от коронавирусной инфекции 1226 человек. Об этом 1 декабря сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее от ковида в стране умерли 1229 пациентов. Общее число умерших в результате пандемии, по данным оперштаба, достигло 276 419.

В Москве от коронавирусной инфекции и её осложнений за сутки скончались 94 человека, в Санкт-Петербурге — 59, в Подмосковье — 47, в Краснодарском крае — 42.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 32 837.