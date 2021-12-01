Москва, 1 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. За последние сутки в России число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 32 837. Об этом 1 декабря сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее в России выявили 32 648 заражений SARS-CoV-2. Суммарное число подтверждённых случаев, согласно информации оперативного штаба, достигло 9 669 718.

Новые заражения зафиксировали во всех субъектах. Лидерами по суточному приросту стали Москва — 2757, Санкт-Петербург — 2419, а также Подмосковье — 2008. Кроме них в первой пятёрке оказались Самарская область и Краснодарский край.