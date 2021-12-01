Краснодар, 1 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Около 100 тысяч жителей Краснодарского края остались без света из-за непогоды 1 декабря, об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Pxhere.com Ураган

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

«В Анапе, Краснодаре, Сочи, Гулькевичском и Северском районах произошло отключение электроэнергии. Без света 89,5 тыс. жителей», — говорится в сообщении.

Также более 10,8 тыс. жителей остались без света на хуторах Славянского района.

В настоящее время в регионе действует четыре экстренных предупреждения из-за непогоды — прогнозируются ливни, возможны смерчи, в горах Сочи лавиноопасно.

В Туапсе высота волн достигла шести метров, ветер повалил деревья в Краснодаре и в Сочи. Также повреждена кровля у школы №31 и дома культуры в Белоглинском районе, школы №57 Крымского района, школы №34 Красноармейского района, а так же ТЦ «Центр Города» Краснодара. В Славянском районе за 2,5 часа выпало 16 мм осадков, подтоплено 29 дворовых территорий.