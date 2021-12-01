Симферополь, 1 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 439 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщили в региональном оперативном штабе утром 1 декабря. Накануне, 30 ноября, сообщалось о 442 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Крыму с начала пандемии подтверждено 119 908 случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки в регионе на новую коронавирусную инфекцию обследовано 5 629 человек.

Выздоровевшими из общего числа заразившихся признаны 108 431 человек, в том числе за сутки выписаны 873 крымчанина.

Всего COVID-19 в Крыму унёс жизни 3 632 человек, 24 новых летальных исхода были зарегистрированы за последние сутки.