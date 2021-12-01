Екатеринбург, 1 декабря, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Комитет по соцполитике свердловского Заксобрания поддержал федеральные законопроекты о QR-кодах. Речь идёт об обязательном применении такой системы в транспорте дальнего следования и в общественных местах.

geralt QR-код

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Депутаты получили от граждан и организаций ряд предложений, в том числе с критикой проектов. Тем не менее большинство членов комитета проголосовало за одобрение поправок. Окончательное решение примет Заксобрание 7 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральные поправки одобрило Заксобрание Челябинской области. Также своё одобрение высказали и парламенты из многих других регионов России.