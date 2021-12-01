Санкт-Петербург, 1 декабря, 2021, 11:00 — ИА Регнум. «Снежные» пункты Водоканала Санкт-Петербурга после сильного снегопада за сутки приняли и утилизировали рекордный объем снега — более 32 тысяч кубометров. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе предприятия.

Vodokanal.spb.ru «Снежные» пункты петербургского Водоканала утилизируют снег

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

Напомним, в ночь с 29 на 30 ноября и в течение дня 30 ноября в Петербурге наблюдался снегопад. В городе выпало почти 20 см снега. Две ночи подряд коммунальные службы расчищали дороги города. Только за последний день календарной осени cнегоплавильные и снегоприемные пункты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приняли и утилизировали более 32 тысяч кубометров снега.

«Такой объем — рекордное значение для ноября за всю историю работы снежных пунктов», — заметили в Водоканале.

Всего с начала зимнего сезона на городских «снежных» пунктах утилизировано почти 42 тыс. кубометров снега. Первый грузовик со снегом прибыл на объект предприятия 24 ноября. Рекордсмены по приему снежных масс в настоящий момент — снегоплавильные пункты на Октябрьской набережной (более 4 тыс. кубометров); на набережной Обводного канала (4,2 тыс. кубометров) и на Взлетной улице (3,9 тыс. кубометров).

К сезону 2021−2022 петербургский Водоканал подготовил 18 пунктов, из них 11 снегоплавильных и семь снегоприемных. Общая производительность всех объектов составляет 101,5 тыс. кубометров снега в сутки. Напомним, что зимой 2020−2021 г. «снежные» пункты Водоканала утилизировали более 1,8 млн кубометров снега.