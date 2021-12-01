Москва, 1 декабря, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Более 580 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в России. Об этом 1 декабря сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 583 тыс. тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по РФ по состоянию на 1 декабря остаются 1 757 300 человек».

Отмечается, что всего в России проведено более 225,5 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 1 декабря в опубликованном еженедельном эпидемическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечалось, что за прошедшие семь дней в мире от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались порядка 47,5 тыс. пациентов.