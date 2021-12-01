Симферополь, 1 декабря, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Проезд на гору Ай-Петри в Крыму временно закрыт из-за непогоды, об этом 1 декабря в соцсетях сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ай-Петри

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«Временно закрыта дорога на Ай-Петри», — написала мэр Ялты.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 ноября на территории Крыма бушует циклон — сильный ветер стал причиной падения десятков деревьев, без света до сих пор остаются более 12 тыс. человек. По данным МЧС, 30 ноября — 1 декабря на Ай-Петри выпало 54 мм осадков в виде дождя и мокрого снега.