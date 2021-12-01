Ялта, Крым, 1 декабря, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Ялте в результате урагана без газа остался 391 абонент. Об этом 1 декабря в социальных сетях сообщила глава администрации города-курорта Янина Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ялта

«По состоянию на 8:00 от электроэнергии было отключено 196 абонентов, от газоснабжения — 391 абонент — ведутся восстановительные работы», — уточнила Павленко.

Кроме того, ураганный ветер повредил контактную сеть троллейбусов, сейчас её восстанавливают специалисты.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ялте в результате сильного ветра по данным на утро 1 декабря повалено 77 деревьев, разбито 24 автомобиля.