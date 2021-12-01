Ялта, Крым, 1 декабря, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Ялте ураганный ветер повалил 77 деревьев, более половины уже убрано, данные на утро 1 декабря в соцсетях опубликовала глава администрации города Янина Павленко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

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«По состоянию на 9:00 сотрудники ДЭУ убрали упавшие деревья на 30 дорогах — проезд обеспечен, всего работают четыре бригады и пять автомобилей — курсируют по городу, убирают ветки и мусор», — уточнила Павленко.

Ведутся работы по уборке деревьев на улице Цветочной и на площади Советской, а также в районе инфекционной больницы. Также в урагана пострадало 24 автомобиля и ангар на вертолётной площадке.