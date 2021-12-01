Симферополь, 1 декабря, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Более 12 тыс. человек остаются без электроснабжения в муниципалитетах Республики Крым, данные на утро 1 декабря привёл журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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«Ночь прошла относительно спокойно. Самый сильный ветер был в Ялте и Алуште, больше всего деревьев было повалено в Ялте — 77 деревьев. Основная проблема — это отключение электричества. На данный момент у нас отключены 12 069 абонентов — это Симферопольский района, Сакский район, Белогорский и Бахчисарайский районы», — сказал Аксёнов.

Он сообщил, что в течение дня количество аварийных бригад будет значительно увеличено, полностью восстановить электроснабжение планируется до конца суток 1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, отключения электроэнергии в Крыму зафиксированы в семи муниципальных образованиях. В Севастополе 30 ноября без света остались 125 тыс. человек.