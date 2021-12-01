Москва, , 10:16 — REGNUM Настроения среди предпринимателей в связи с введением QR-кодов напряженные. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря, об этом сообщил член Совфеда Павел Тараканов.

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Он обратил внимание на то, что ограничения по QR-кодам введены в 74 регионах.

«Обороты компаний, затронутых ограничениями, в сферах торговли, общественного питания, развлечений снизились не менее 50%, а в первые дни и до 90%, а 15−20% от оборота в этих сферах — это зарплаты», — отметил сенатор.

«Настроения в среде очень напряженные», — подчеркнул парламентарий.

Профильный комитет Совфеда обсудит предлагаемые сенатором меры поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса.