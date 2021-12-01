Симферополь, 1 декабря, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Жители семи муниципальных образований Республики Крым были частично отключены от электроснабжения в ночь на 1 декабря, об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

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«За прошедшую ночь было зафиксировано частичное отключение абонентов в семи муниципальных образованиях. Бригадами ГУП РК «Крымэнерго» проводятся восстановительные работы по подключению электроснабжения», — сообщили в управлении.

Также за ночь к спасателям поступили сообщения о 21 упавшем дереве, в том числе десять деревьев упали на автомобили в Ялте.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 ноября на Крымском полуострове бушует непогода. В Севастополе 30 ноября из-за урагана без света остались 125 тыс. жителей.