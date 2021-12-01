Сеул, , 09:56 — REGNUM С 29 по 30 ноября заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ё Сын Пэ посетил с официальным визитом Вьетнам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, в ходе поездки южнокорейский дипломат встретился с замглавой МИД Вьетнама Нгуен Куок Дунгом, министром иностранных дел Буй Тхань Шоном и другими высокопоставленными лицами страны.

В ходе встреч стороны обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества в ряде сфер, включая здравоохранение, информационно-коммуникационные технологии, безопасность, окружающую среду и изменение климата, ситуацию на Корейском полуострове, в Южно-Китайском море и Мьянме, а также сотрудничество по таким глобальным вопросам, как цепочки поставок.

Представители Вьетнама также выразили благодарность правительству Южной Кореи за предоставление вакцины от COVID-19.

Читайте также: Южная Корея предоставит Вьетнаму более 1 млн доз вакцины от COVID-19