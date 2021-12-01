Симферополь, 1 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Ряд антиковидных ограничений смягчён на территории Республики Крым указом главы региона Сергея Аксёнова. Документ с внесенными изменениями опубликован 1 декабря на сайте правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В частности, теперь запрет на работу заведений общественного питания с 23:00 до 08:00 не распространяется на деятельность заведений, в которых 100% персонала имеют сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции или сертификат о перенесенном заболевании.

Также власти смягчили режим работы театров, кинотеатров, концертных залов и цирков — разрешенная наполняемость залов увеличена до 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни в регионе отмечается значительное снижение уровня заболеваемости COVID-19.