На Кубани ветер снёс кровлю у зданий двух школ и повредил газопровод
Крымский район, Краснодарский край, 1 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Штормовой ветер повредил здания двух школ в Крымском районе Краснодарского края, об этом в соцсетях 1 декабря сообщил глава района Сергей Лесь.
Сильный ветер (с порывами до 25 метров в секунду) стал причиной десяти крупных обрывов ЛЭП — на 08:00 удалось устранить четыре из них, аварийные бригады продолжают работать.
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Кроме того, в Крымске поваленное ветром дерево повредило газопровод, без газа находятся восемь абонентов. Также в городе повреждена кровля коммерческого здания.
Режим повышенной готовности в Крымском районе введен до 6 декабря. На территории региона 1 декабря действует штормовое предупреждение.