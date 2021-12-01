Москва, 1 декабря, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Москве в вечернее время ожидаются пробки на дорогах до десяти баллов. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пробки на дороге

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Департамент транспорта обратился к жителям Москвы с призывом пользоваться городским транспортом, поскольку в столице продолжается снег, на дорогах очень скользко, а городским службам нужно скорее расчистить улицы.

В Москве увеличили количество единиц транспорта, чтобы он мог справиться с возросшим пассажиропотоком в сложных погодных условиях.

«Сейчас в Москве уже семь баллов, это большая загруженность для утреннего часа пика, — отметили в дептрансе. — Вечером ожидается до девяти-десяти баллов».