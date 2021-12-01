Краснодар, 1 декабря, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Несколько деревьев повалил штормовой ветер в Краснодаре, в результате повреждена контактная сеть троллейбусов и трамваев, что привело к перебоям в работе общественного электротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 1 декабря.

Krd.ru Трамвай

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Штормовой ветер обрушился на столицу Кубани в ночь с 30 ноября на 1 декабря, в результате было повалено несколько деревьев, оборваны линии электропередач.

На утром 1 декабря с проезжей части дорог города уже убрано пять упавших деревьев. Сотрудники Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления деревья, упавшие на контактную сеть трамваев и троллейбусов и восстанавливают работу сети.

На Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе 1 декабря прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами и усилением ветра до 28 м/с.