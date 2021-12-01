Вашингтон, 1 декабря, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Вашингтон поддерживает контакты с Москвой на высоком уровне, однако пока никакой новой информации о вероятной встрече президента США Джозефа Байдена с российским лидером Владимиром Путиным нет. Об этом в ходе регулярного брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

(сс) U.S. Department of State Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

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Комментируя сообщение о подготовке Белого дома к телефонному разговору Байдена и Путина в следующем месяце, опубликованное в газете The Washington Post, Псаки указала на то, что эта информация «поступила от российской стороны».

«Мне на данный момент нечего прогнозировать или анонсировать», — добавила представитель президентской администрации.

«Очевидно, что в продолжение саммита, состоявшегося этим летом, мы продолжаем поддерживать контакты с российскими коллегами на высоком уровне», — сказала Псаки.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме не исключил, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным состоятся в ближайшее время. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет понимания относительно даты переговоров лидеров двух стран, но согласовать беседу стороны могут в любой момент. Предполагается, что главы государств поговорят по телефону, и это может произойти до конца года.