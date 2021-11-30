Москва, , 13:45 — REGNUM Тема подготовки переговоров президента России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Джозефа Байдена может быть затронула в случае встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Об этом 30 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном в Рейкьявике, 20 мая 2021 года МИД России

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«Конечно же, два министра не могут не затрагивать тему подготовки к общению президентов, поэтому, конечно, это будет обязательно обсуждаться», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что новой информации по переговорам лидеров двух государств по-прежнему нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял об отсутствии ясности в вопросе о новых переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. При этом он не исключил, что общение лидеров двух стран может состояться до конца 2021 года.