Ростов-на-Дону, 1 декабря, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Ростовской области приостановил работу основной поставщик кислорода — компания «Криогаз»(Таганрог). Однако ситуация с поставками медицинского газа держится на контроле. Об этом на заседании регионального оперштаба сообщилминистр промышленностиРостовской областиАндрей Савельев.

Александр Погожев ИА REGNUM Клапан для подключения к медицинскому кислороду

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Предприятие остановило производство с25 ноября. Плановые ремонтные работы продлятся ещё пару дней. С 3 декабря производство кислорода будет восстановлено.

«В период проведения ремонтных работ поставки медицинского кислорода для нужд Ростовской области осуществляются за счёт сформированного «Криогазом» резервав соответствии с графиком», — сообщил глава ведомства.

Ещё два поставщика газа продолжают снабжать медицинские учрежденияРостовской областикислородом. Власти заверили, что рисков в обеспечении поставок кислорода на Дону нет.