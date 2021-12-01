Москва, 1 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве будет соответствовать климатической норме начала зимы, сообщает 1 декабря центр погоды «Фобос».

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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Ситуацию в Московском регионе определит тыловая часть циклона и поступающие массивы снеговых облаков, а также более холодные массы воздуха. При этом температурный фон будет соответствовать климатической норме.

В столице ожидается облачная погода и кратковременные заряды снега. Столбики термометров опустятся до трёх градусов мороза, в Подмосковье — до шести градусов мороза. Скорость ветра не превысит девяти метров в секунду. Атмосферное давление, рекордно низкое накануне, вырастет до 732 мм рт. ст.