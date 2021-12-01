Москва, 1 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в Москве и Московской области. Это 1 декабря следует из данных прогностической карты Гидрометцентра РФ.

Gwydion M. Williams Гололедица

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Уточняется, что «жёлтый» уровень предупреждения означает потенциально опасную погоду.

Также указывается, что предупреждение о гололедице будет действовать в Москве и Подмосковье до 21:00 2 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в среду, 1 декабря, в столице России ожидается первая зимняя метель, при которой скорость порывов ветра составит до 15 м/с.