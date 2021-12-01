Москва, 1 декабря, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не принял решения о том, будет ли он баллотироваться на выборах главы государства в 2024 году. Об этом российский лидер заявил во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства напомнил, что, согласно Конституции, он обладает таким правом. И «само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию» в стране, подчеркнул Путин. При этом он отметил, что его переизбрание — это «не цель для России».

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«Пока же преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году», — заявил Путин.

Напомним, в октябре 2020 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что ещё не принял решения о выдвижении своей кандидатуры на новый срок президентства. На вопрос о преемнике российский лидер отметил, что до следующих президентских выборов ещё достаточно времени, а разговоры о преемнике способствуют дестабилизации ситуации в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин был президентом России с 2000 по 2004 год, затем с 2004 по 2008 год. Потом четыре года президентом был Дмитрий Медведев. Затем в 2012 году Путин вновь был избран главой государства и снова переизбирался в 2018 году (срок пребывания президента у власти был увеличен с четырёх до шести лет).

По закону быть президентом России одному и тому же лицу нельзя более двух раз. Однако в 2021 году Государственная дума приняла закон, который позволяет в числе прочего действующему главе государства Владимиру Путину вновь выдвигать свою кандидатуру на пост президента.

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Согласно одной из поправок, ранее действовавшее ограничение больше не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу изменений в Конституции. Таким образом, сроки Путина «обнуляются», что позволяет ему снова выдвигать свою кандидатуру на выборы глав государства в 2024 году и в 2036 году.